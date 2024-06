"Junho Vermelho": Hemosul MS convoca população para doação de sangue

Neste mês de junho, a cor vermelha ganha um significado especial por simbolizar uma nobre causa: a doação de sangue. Pensando nisso, a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Rede Hemosul MS, promove a campanha ‘Junho Vermelho’, uma iniciativa que busca sensibilizar a população sobre a importância desse gesto solidário, especialmente no 'Dia Mundial do Doador de Sangue', celebrado no próximo dia 14.

Para a coordenadora da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres, a data reforça a importância vital da doação de sangue. “É um período em que intensificamos nossos esforços para conscientizar a população sobre a necessidade contínua de doações, especialmente em tempos mais frios, quando os estoques tendem a diminuir”, apontou Sawada.

Para que haja o acesso ao sangue para todos que necessitam é necessário garantir que os voluntários façam a doação de sangue regularmente. Um programa de doação de sangue com a participação da população é fundamental para atender a necessidade de transfusões de sangue em tempos de paz, bem como em situações de emergência que causem aumento súbito na demanda de sangue, tais como acidentes de trânsito entre outros ou quando há uma demanda maior dos pacientes da hematologia e oncologia.

Durante o ‘Junho Vermelho’ a Rede Hemosul promoverá diversas ações para incentivar a doação de sangue, como campanhas de conscientização, palestras educativas e parcerias com empresas e instituições públicas para facilitar o acesso dos doadores aos postos de coleta.

Vamos abraçar essa causa e fazer a diferença na vida de quem precisa. Doe sangue, doe vida. Cada gota de solidariedade faz a diferença!

Doação

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe ou responsável legal. A primeira doação é até os 60 anos, é preciso ter 51kg ou mais e estar bem alimentado e hidratado para realizar a doação.

Não existe um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações. Doar sangue é um ato de solidariedade, então, faça a sua parte. Procure o hemocentro mais próximo e doe sangue regularmente. Doar sangue salva vidas.

Serviço

HEMOSUL COORDENADOR

Avenida Fernando Correa da Costa, 1.304;

Segunda a Sexta-feira: 7h às 17h;

Sábado: 7h às 12h;

1° e 3° sábados do mês: 7h às 17h;

HEMOSUL HRMS

Rua Engenheiro Lutero Lopes, 36 – Aero Rancho;

Segunda a Sexta: 7h às 12h;

HEMOSUL SANTA CASA

Rua Rui Barbosa, 3.633 – Centro;

Segunda a Sexta: 7h às 12h;

Kamilla Ratier, Comunicação SES.

