JD1TV: 'Junho Vermelho' visa aumentar número de doações de sangue no frio

Junho é o mês de conscientizar a população sobre a doação de sangue. A campanha acontece neste mês por ser um período frio, e segundo a coordenadora da rede Hemosul, Marina Torres, o número de doações diminuía entre 70% e 80% nessa época.

Mas após a criação da campanha 'Junho Vermelho', em 2016, essa porcentagem diminuiu. Neste mês, o Hemosul está intensificando a divulgação nas redes sociais. Realizará palestras para abordar o tema, e também firmou parceria com algumas empresas.

Quem deseja doar somente no período da campanha, é possível realizar a doação somente uma vez. Mas para quem nunca doou, é necessário ter menos de 60 anos. Marina aconselha aos doadores fazer a refeição normalmente antes de ir realizar o procedimento, e desmentiu o mito de que "doar sangue, engorda".

Assista:

