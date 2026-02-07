Homem é suspeito de exercer fisioterapia de forma irregular em Campo Grande

Um homem de 44 anos é investigado por suspeita de exercer a profissão de fisioterapeuta de forma irregular em uma clínica localizada no bairro Jardim Monte Líbano, em Campo Grande. O caso foi registrado após uma fiscalização de rotina realizada na manhã de sexta-feira (6), em um estabelecimento que oferece serviços de pilates e fisioterapia.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma agente fiscal do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional esteve na clínica para verificar a regularidade dos atendimentos. No local, foi constatado que o profissional atendia em uma sala alugada dentro do estabelecimento. Embora ele não estivesse presente no momento da fiscalização, havia panfletos e materiais de divulgação indicando a atuação como fisioterapeuta. A proprietária da clínica confirmou que o homem realizava atendimentos no espaço.

Ainda conforme o registro, após consulta ao sistema do conselho profissional, foi verificado que o registro do suposto fisioterapeuta estava cancelado desde novembro de 2025, o que impede legalmente o exercício da atividade. Tentativas de contato telefônico com ele foram feitas, mas sem sucesso.

Diante da situação, o caso foi formalmente comunicado e registrado como exercício ilegal da profissão na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro, em Campo Grande.

