Menu
Menu Busca sábado, 07 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Homem é suspeito de exercer fisioterapia de forma irregular em Campo Grande

Caso foi identificado durante fiscalização de rotina no Jardim Monte Líbano

07 fevereiro 2026 - 09h52Sarah Chaves
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa  

Um homem de 44 anos é investigado por suspeita de exercer a profissão de fisioterapeuta de forma irregular em uma clínica localizada no bairro Jardim Monte Líbano, em Campo Grande. O caso foi registrado após uma fiscalização de rotina realizada na manhã de sexta-feira (6), em um estabelecimento que oferece serviços de pilates e fisioterapia.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma agente fiscal do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional esteve na clínica para verificar a regularidade dos atendimentos. No local, foi constatado que o profissional atendia em uma sala alugada dentro do estabelecimento. Embora ele não estivesse presente no momento da fiscalização, havia panfletos e materiais de divulgação indicando a atuação como fisioterapeuta. A proprietária da clínica confirmou que o homem realizava atendimentos no espaço.

Ainda conforme o registro, após consulta ao sistema do conselho profissional, foi verificado que o registro do suposto fisioterapeuta estava cancelado desde novembro de 2025, o que impede legalmente o exercício da atividade. Tentativas de contato telefônico com ele foram feitas, mas sem sucesso.

Diante da situação, o caso foi formalmente comunicado e registrado como exercício ilegal da profissão na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Centro, em Campo Grande.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Thiaguinho - Foto: Tardezinha
Agronegócio
Thiaguinho é confirmado como atração da Expogrande 2026
Local do crime - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Homem que matou para vingar a morte do irmão é condenado a 12 anos de prisão na Capital
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -
Justiça
Justiça limita cobrança do IPTU/2026 em Campo Grande e suspende majoração
Suspeito com a arma na mão
Justiça
Desembargadores mantêm prisão de acusado por homicídio ocorrido no Jardim Leblon
Foto: PMCG
Cidade
Prefeitura chama aprovados para vagas de merendeiro e monitor
As áreas protegidas também registraram queda expressiva de área queimada.
Cidade
MS registra queda de quase 86% nos focos de calor em 2025
Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cidade
Prazo de inscrições do Fies chega ao fim nesta sexta-feira
Local do crime - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Homem que vingou morte do irmão enfrenta júri popular hoje em Campo Grande
Balneário é cortado pelos rios Formosinho e Anhumas
Cidade
Balneário de Bonito vai a leilão com lance inicial de R$ 15 milhões
Cidades estão passando por dificuldade
Cidade
Defesa Civil monta força-tarefa para atender municípios de MS afetados pela chuva

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital