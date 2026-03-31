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IFMS diz que falha elétrica foi pontual e atribui condução à banca

A instituição afirma que problema atingiu parte das salas e que decisões durante a prova cabiam à organizadora

31 março 2026 - 11h11Sarah Chaves

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) se manifestou após candidatos relatarem falta de energia durante a prova do concurso da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), aplicada no domingo (29), em Campo Grande. Segundo a instituição, houve uma falha elétrica pontual no sistema de iluminação do Bloco F, que inicialmente atingiu cinco das 16 salas utilizadas.

De acordo com o IFMS, o espaço havia sido previamente vistoriado pela banca organizadora e estava em condições normais de funcionamento antes da aplicação da prova. 

A instituição também destacou que, conforme o acordo de cessão, a responsabilidade por eventuais providências técnicas durante o certame era da banca. "Nos termos pactuados para a cessão do espaço, as providências operacionais e técnicas eventualmente necessárias durante a realização do certame eram de responsabilidade da banca organizadora. A Coordenação de Administração da Sede, permaneceu no local exclusivamente para acompanhamento institucional da utilização do espaço, não competindo à equipe a execução de intervenções técnicas na rede elétrica"

Ainda segundo a nota, durante o atendimento técnico acionado pela organização da prova, houve agravamento da falha, o que comprometeu o funcionamento elétrico do bloco. O problema foi normalizado no início da tarde de segunda-feira (30), com o restabelecimento das atividades no campus.

O IFMS afirmou ainda que não tem responsabilidade sobre a condução da prova, incluindo decisões relacionadas à continuidade da aplicação e ao tempo de interrupção. 

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