Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande

Unidades estão distribuídas nos residenciais Jorge Amado, Manoel de Barros e Nova Bahia

09 novembro 2025 - 14h47Taynara Menezes
As inscrições podem ser feitas onlineAs inscrições podem ser feitas online   (Foto: Divulgação)

As inscrições para 258 novas unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida começam nesta segunda-feira (10) em Campo Grande. O prazo segue até o dia 26 de novembro, conforme edital publicado pela Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha).

As moradias são destinadas a famílias com renda mensal de até R$ 2.850 e que moram há pelo menos dois anos na Capital. Os empreendimentos ficam nos bairros Lagoa (Residencial Jorge Amado, 96 unidades), Anhanduizinho (Residencial Manoel de Barros, 82 unidades) e Prosa (Residencial Nova Bahia, 80 unidades).

As inscrições podem ser feitas online, pelo site emhadigital.campogrande.ms.gov.br, até as 23h59 do dia 26, ou presencialmente na unidade da Emha no Pátio Central Shopping (Rua Marechal Rondon, 1380 – Centro). O atendimento ocorre no 2º piso das 8h às 13h e no térreo das 13h às 19h.

Podem participar famílias com inscrição atualizada no CadÚnico, que não possuam imóvel e não tenham sido beneficiadas em programas habitacionais anteriores.

O processo de seleção dará prioridade a mulheres chefes de família, pessoas com deficiência, idosos, famílias com crianças, vítimas de violência doméstica e moradores em áreas de risco ou situação de rua.

 

A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
