Instituto vai receber R$ 27 mi para administrar Hospital Regional

O Instituto Acqua vai receber R$ 27,1 milhões para gerenciar, operacionalizar e executar, de forma emergencial, as ações e serviços ambulatoriais e hospitalares do Hospital Regional José Simone Netto, de Ponta Porã.



O extrato do contrato entre a Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul e a organização social foi publicado no Diário Oficial nesta sexta-feira (10).



O contrato inicial foi firmado no dia 28 de março de 2019, tem duração de 180 dias, até que seja concluído o novo chamamento público. O Instituto é uma Organização Social (OS) sem fins lucrativos com sede em Santo André, região metropolitana de São Paulo.



O Instituto assumiu a gestão do HR no fim de março e na época, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, declarou que organização social tem feito gestão qualificada em outras regiões do país.



“Obtivemos excelentes referências sobre a OS, que administra unidades de saúde e hospitais no Maranhão, inclusive o Hospital Dr. Carlos Macieira, que é referência na alta complexidade para aquele estado”, justificou.



Resende disse que uma das estruturas do hospital que deverá ser ampliada é a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com a construção de uma nova sala. Também solicitou a implantação de uma ouvidoria.

