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Jaraguari terá destilaria de etanol com investimento de R$ 300 milhões

Unidade terá capacidade para produzir 200 mil litros de etanol por dia

31 março 2026 - 14h12Vinicius Costa
Reunião aconteceu na SemadescReunião aconteceu na Semadesc   (Divulgação/Assessoria)

A cidade de Jaraguari, a 50 quilômetros de Campo Grande, avançou no projeto de instalação de uma destilaria de etanol de milho após a emissão da licença para implantação do empreendimento, com investimento estimado em R$ 300 milhões. A unidade terá capacidade para processar 500 toneladas de milho ou sorgo por dia e produzir até 200 mil litros de etanol diariamente.

A licença foi entregue na tarde de segunda-feira (30), durante ato realizado na Semadesc, com participação de autoridades estaduais e municipais. O projeto é considerado estratégico para ampliar a industrialização da produção agrícola na região.

Segundo o governo estadual, a instalação da usina deve impulsionar a geração de empregos diretos e indiretos, além de fomentar a economia local e regional com a cadeia produtiva do milho e do sorgo. A proposta também se insere na política de atração de investimentos industriais em Mato Grosso do Sul.

Participaram do ato representantes do Executivo estadual, do município e de entidades de apoio ao setor produtivo, além de empresários envolvidos no empreendimento. A expectativa é que, após a fase de implantação, a unidade contribua para diversificar a matriz econômica de Jaraguari.

O projeto da destilaria teve articulação do vereador Lucas Tonet, que acompanhou a entrega da licença ao empresário responsável pelo investimento.

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