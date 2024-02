JD1TV: Camelódromo ficará fechado nesta segunda-feira após incêndio

Saiba Mais Cidade JD1TV AGORA: Incêndio de grandes proporções atinge Camelódromo

O camelódromo, comércio mais popular de Campo Grande, estará fechado nesta segunda-feira (12) em razão do incêndio que atingiu a área interna do estabelecimento na tarde deste domingo (11). A medida se dá para reestabelecer a parte elétrica e hidráulica do local e auxiliar os comerciantes afetados.

Através do perfil oficial do camelódromo nas redes sociais, o presidente da Associação dos Vendedores Ambulantes, Narciso Soares dos Santos, explicou que sete boxes foram atingidos pelas chamas, sendo: 359, 360, 361, 377, 378, 379 e 380.

O espaço só estará aberto, a partir das 8h da manhã, para os empresários e comerciantes possam recuperar a mercadoria dos boxes afetados e organizar o espaço.

"O Corpo de Bombeiros agiu rápido e agora vamos trabalhar para restabelecer o funcionamento do camelódromo", afirmou Narciso.

As chamas na parte interna começaram por volta das 16h da tarde deste domingo e rapidamente a fumaça pôde ser vista de longe. Inicialmente, quem chegou para colaborar no combate as chamas foi a Polícia Militar, que pediu apoio do Corpo de Bombeiros.

Com diversas viaturas, minutos após a chegada, o fogo havia sido controlado e nenhuma pessoa ficou ferida, tendo apenas danos materiais.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada pelo estabelecimento, que deve analisar câmeras e conversar com testemunhas para saber o que aconteceu durante a tarde.

Saiba Mais Cidade JD1TV AGORA: Incêndio de grandes proporções atinge Camelódromo

Deixe seu Comentário

Leia Também