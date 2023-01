JD1TV: Final feliz, Lila foi adota e passará por cirurgia em breve

Saiba Mais Cidade Revoltante: Lila é abandonada pelo dono por precisar de cirurgia na Capital

Conforme noticiado pelo JD1, após ser abandonada pelo dono na região do Tiradentes, a cachorrinha Lila foi acolhida por Givanilson Cordeiro, que divulgou o caso. Após toda a repercussão, um casal resolveu adotar a Bulldog Francês. Felizmente, ela já realizou exames e está tendo acompanhamento médico.

À reportagem, o casal Antonio e Yonara, relatou ter procurado atendimento para a cachorrinha imediatamente. "Busquei ela no Givanilson ontem (25), e hoje mesmo ela já foi fazer exames para poder realizar a cirurgia". O casal já tem outro bulldog e um gato, sabendo de toda a atenção necessária da raça, não mediram esforços para Lila ficar boa logo.

Eles levaram a bulldog para a clínica veterinária em que já cuida dos animais de estimação. “Ela está internada desde o momento que a pegamos. Comeu três potes de ração e, a princípio, está sem dores e brincando bastante” contaram.

A veterinária, Flávia Acorci, explicou que a bulldog passou por uma análise clínica nesta quinta-feira (26), que constatou tumor mamário e na região pélvica, além de apresentar lesões de pele. De acordo com ela, a Lila ainda precisou passar por uma biópsia para identificar o nível do tumor e se pode ter outros pelo corpinho dela.

“Dependendo dos resultados dos exames de hoje, será marcada a cirurgia para retirada dos tumores já nesta sexta-feira (27)”, informou. Confira:

