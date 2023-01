Jovem de 19 anos morre um mês após sofrer grave acidente no Batistão

Karen Thairyne da Silva, de 19 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (20) na Santa Casa de Campo Grande, após permanecer há um mês internada em virtude de um grave acidente de trânsito que aconteceu no cruzamento da Avenida Dr. Nasri Siufi com a rua Rio Brilhante, no Jardim Batistão.

A jovem estava em uma motocicleta, acompanhada do seu namorado Felipe da Silva Carvalho, de 21 anos, quando sofreram o acidente envolvendo um Toyota Corolla. Ambos foram socorridos em estado grave com múltiplas fraturas pelo corpo.

Felipe morreu três dias após o acidente, mas Karen seguiu internada até a madrugada de hoje, em estado grave, mas não resistiu aos diversos ferimentos. O acidente aconteceu na noite do dia 19 de dezembro.

De acordo com informações apuradas pelo JD1 Notícias, o Corolla seguia pela avenida no sentido do bairro ao centro, enquanto o casal trafegava pela rua no sentido do bairro Caiobá para o Serra Azul.

O acidente aconteceu no cruzamento entre as vias, cujo semáforo estava intermitente e após o impacto, as vítimas foram projetadas contra um muro de uma residência. A moto ficou completamente destruída e o carro ainda teria rodado na pista e atingido a varanda de uma casa, causando bastante danos materiais aos moradores.

Naquela oportunidade, o Corpo de Bombeiros informou que houve múltiplas fraturas no casal, além de traumatismo cranioencefálico grave nas vítimas.

Despedidas - Nas redes sociais, familiares se despediram da jovem. "Todos os momentos que passei com você jamais será esquecido, será eterno em mim. Está doendo tanto que nesse momento eu não sei descrever o tamanho da minha dor. Saiba que a prima já te amava muito antes mesmo de você nascer e te amarei eternamente", escreveu uma prima.

"Descansa em paz princesa. Que Deus conforte nossos corações", lamentou uma amiga.

