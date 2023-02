JustiçaPorSophia domina redes sociais após morte de criança na Capital; assista

Mesmo após dez dias da morte de Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos e 7 meses, a ficha parece não ter caído para algumas pessoas. E nas redes sociais, não é diferente, já que diversos perfis conhecidos e artistas estão publicando uma série de reclamações e críticas envolvendo o caso.

A criança morreu no dia 26 de janeiro deste ano após ser vítima de espancamento e estupro causados pelo seu padrasto Christian Campoçano Leitheim, de 25 anos, e sua mãe, Stephanie de Jesus da Silva, de 24 anos, na Vila Nasser, em Campo Grande.

No Instagram, atores e digital influencers fizeram um vídeo onde o intuito pedir justiça pela Sophia e criticar a atuação da Justiça no caso, que teria rejeitado as solicitações do pai em pedir a guarda da filha, por ser homossexual.

"Quantas perdas a gente precisa ter para ter que dois pais formam uma família", disse o youtuber e digital influencer Christian Figueiredo

A atriz e ex-modelo Gianne Albertoni também completou o raciocínio sobre a homossexualidade na criação das crianças. "Onde está escrito que duas mães não podem fazer uma criança feliz?".

No vídeo participam outras figuras conhecidas pelo público, como a atriz Rosane Gofman, o influencer Hugo Bonemer, o empresário e influencer Mauro Sousa e a ativista Mari Bridi. A '#JustiçaPorSophia' dominou o Instagram nas últimas horas.

Stephanie de Jesus e Christian Campoçano estão presos preventivamente após passarem por audiência de custódia e serem indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil e estupro de vulnerável.

O inquérito policial foi finalizado na última sexta-feira (3) pela Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e encaminhado para o Poder Judiciário.

