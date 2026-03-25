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Lançamento da 4ª Corrida dos Poderes no Parque das Nações será neste domingo (29)

O evento terá show com Guga Borba e banda, apresentação oficial da corrida, área kids e sorteio de brindes

25 março 2026 - 13h50Sarah Chaves
Durante o evento, está programado o lançamento da campanha solidária "Seu Abraço Aquece"Durante o evento, está programado o lançamento da campanha solidária "Seu Abraço Aquece"   (Luciana Nassar)

O lançamento da 4ª Corrida dos Poderes ocorre no próximo domingo (29) na Concha Acústica Helena Meireles, Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande., conforme anúncio do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP).

A programação começa às 16h30 e deve reunir atletas, servidores e familiares num evento marcado por esporte, lazer e integração.  Durante o evento, está programado o lançamento da campanha solidária "Seu Abraço Aquece", destinada a arrecadação de agasalhos que serão destinados à famílias em situação de vulnerabilidade social.

A corrida chega à sua quarta edição como um dos principais eventos de incentivo à prática de atividade física entre servidores dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) além de instituições como o Tribunal de Contas, Ministério Público e a Defensoria Pública.

Durante o lançamento, o público poderá participar de um “treinão”, com percurso de 3 quilômetros de caminhada e 5 quilômetros de corrida, como forma de aquecimento para a prova oficial. Além das atividades esportivas, o evento terá show com Guga Borba e banda, apresentação oficial da corrida, área kids e sorteio de brindes.

Os participantes podem escolher entre caminhada de 3 quilômetros e corridas de 5 e 10 quilômetros, contemplando desde iniciantes até atletas profissionais. Em 2025, foram 4.200 inscritos, número superior aos 3.500 participantes de 2024.

Mesmo quem não compete pode aproveitar a estrutura do evento, que inclui praça de alimentação com food trucks e serviços diversos.

Entre as inovações que serão mantidas na edição deste ano está a entrega de kits específicos para pessoas com deficiência física e participantes com mais de 60 anos.

Também está prevista a reedição de treinões no interior que ano passado foram levados a cidades como Ponta Porã, Corumbá, Três Lagoas e Costa Rica. “A corrida é uma forma de aproximar os servidores e incentivar o cuidado com a saúde. É um evento que cresce a cada edição, com mais participação e integração entre os poderes e a população”, comenta o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Claro (PP), que vai prestigiar o lançamento neste domingo.

 

 

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