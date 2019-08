Mais onze unidades de saúde terão Wi-Fi gratuito

A Prefeitura Municipal Campo Grande vai oferecer novos pontos de internet livre para o cidadão campo-grandense, serão 11 unidades de saúde com acesso gratuito e fácil a internet.

A partir deste mês, o Conecta Campo Grande, projeto da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), expande sua área de cobertura nos Centros Regionais de Saúde (CRS), Clínicas da Família e nas demais Unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Além de oferecer internet livre nos grandes eventos municipais, como a Cidade do Natal e em atividades artísticas e culturais, o ConectaCG já disponibiliza internet em locais públicos como, Upa Moreninhas e Leblon, Orla Ferroviária e Praça Ary Coelho.

O diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernandes Garcia Cardoso conta que o programa não se restringe apenas ao fornecimento de internet, mas tem como objetivo a interação entre o poder público e o morador e o bem estar. “Vamos colocar televisores com informações de saúde pra aquele paciente que ta sentado esperando o atendimento, além de poder falar com um familiar se precisar”.

O diretor também conta que há projetos para internet em terminais de ônibus e em parques como o Ayrton Sena, Belmar Fidalgo e outros. “É um investimento de pelo menos uns R$ 1,3 mil a R$ 1,5 mil, precisa ser bem orçado, para os terminais precisamos estudar, porque precisamos estudar o local, se é local alto, se tem árvores, pode ser fibra ou rádio, tem projeto para a cidade toda”, finalizou.

Sobre o acesso, o diretor conta sobre um processo constante aperfeiçoamento. “Não é para ficar baixando filmes, a ideia inicial é para mandar mensagens, ai vamos estudando a quantidade de megas oferecidas, serão oferecidos 30 megas dedicados por unidades”, explicou.

O prefeito Marquinhos Trad também esteve no evento e comentou sobre o possível aumento nas demandas, dicas, reclamações da população com acesso a internet. "O intuito é proporcionar cada vez mais meios de comunicação,agilidade, transparência pública, tudo de maneira gratuita, a expansão da tecnologia e da conectivadade é bom para todos nós", finalizou.

A disponibilidade do serviço será informado através de placas indicando a existência do sinal de intenert gratuito. Para acessar o serviço, a pessoa precisa fazer um único cadastro para criação de login e senha e utilizar a conexão todas as vezes que estiver naquela área de abrangência. Para ter acesso, o usuário deve buscar, no local, a rede Conecta Campo Grande.

Confira a lista dos CRSs a ter acesso a internet livre através do Conecta Campo Grande:

CRS Nova Bahia

CRS Aero Rancho

CRS Coophavila

CRS Tiradentes

UPA Universitária

UPA Vila Almeida

UPA Santa Mônica

UPA Coronel Antonino

Clínica Da Família Iracy Coelho

Clínica Da Família Nova Lima

Clínica Da Família Caiobá

