Sorteio dos 602 apartamentos será transmitido pela internet

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) vai sortear 602 apartamentos em Campo Grande no próximo sábado (29). O evento será realizado na quadra de esportes da Escola Estadual Joaquim Murtinho e todo o processo será transmitido ao vivo pela internet, por meio do Facebook do Governo do Estado. Quem curtir a página será avisado do início da transmissão. O sorteio público é inédito na Agehab.

A medida, para o secretário especial do Carlos Alberto de Assis, garante lisura e transparência no processo de destinação das moradias. “O governo Reinaldo Azambuja preza pela responsabilidade. Com esse sorteio queremos que as pessoas tenham certeza do processo justo e transparente. Nós queremos dar tranquilidade para as pessoas”, afirmou Carlos Alberto.

As unidades habitacionais que serão sorteadas estão em processo de construção e devem ser concluídas em 2020. “São quatro empreendimentos que estão entre 20% e 60% concluídos. Já estamos organizando a destinação das moradias para depois iniciarmos o processo de documentação, que demora mais um pouco”, explicou a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez.

Serão destinadas 210 moradias do Condomínio Residencial Portal Laranjeiras; 154 do Condomínio Residencial Sírio Libanês I, II e III; 119 do Residencial Jardim Aero Rancho 7; e 119 do Residencial Jardim Aero Rancho 8. Ao todo, 35.601 famílias estão habilitadas para o sorteio. Aquelas que forem selecionadas terão 15 dias após o sorteio para apresentar os documentos necessários para garantir o imóvel.

Depois de prontos, em 2020, os apartamentos devem ter prestações mensais com variação entre R$ 80 e R$ 220, conforme renda familiar do beneficiário. O valor será pago para a Caixa Econômica Federal (CEF) e os imóveis não podem ser vendidos ou alugados.

