No interior do estado, Agehab notifica beneficiários por inadimplência

No interior do estado, a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) notificou beneficiários por inadimplência. O caso poderá ser encaminhado à Justiça se não houver regularização da situação de descumprimento contratual, no prazo de dez dias.



Foram notificados moradores do Conjunto Habitacional Vila Mangay, em Amambai; Conjunto Habitacional São Francisco de Assis, em Caracol; Conjunto Habitacional Jardim dos Eucaliptos, em Iguatemi; Conjunto Habitacional Urbano de Jateí, em Jateí; Conjunto Habitacional Terra Vermelha, em Ladário; Conjunto Habitacional Portal das Palmeiras, em Miranda; Conjunto Habitacional Projeto Estrela I, em Mundo Novo; Conjunto Habitacional Jardim Paraíso II, em Naviraí e Conjunto Habitacional Jardim dos Pássaros I em São Gabriel do Oeste.



Regularização



Os beneficiários deverão entrar em contato com o departamento de habitação do município em que o imóvel se encontra ou contatar Agehab pelos telefones: (67) 3348-3120/ (67) 3348-3144 ou (67) 3348-3151, das 07h30 horas às 13h30 horas.



Também há a opção de comparecer pessoalmente à rua Soldado PM Reinaldo de Andrade, nº 108, Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também