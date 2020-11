Marquinhos quer implantar câmeras de videomonitoramento em mais 40 escolas

O prefeito e candidato a reeleição, Marquinhos Trad, que ampliar as ações de segurança nas escolas da Rede Municipal de Ensino (REME). Sua proposta para um possível segundo mandato, é implantar câmeras de videomonitoramento em mais 40 escolas com o projeto “Escola Segura”.

O intuito do candidato é também aumentar as rondas de rotina e instalar barreiras físicas de segurança nas unidades REME. O Conselho Escolar será integrado ao Conselho de Segurança, com pais, diretores e professores discutindo e planejando ações de segurança, prevenção à violência e ao uso de drogas.

“Nós vamos ampliar as ações de segurança em âmbito escolar e realizar ações preventivas e educativas em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. Queremos que todos os pais participem diretamente deste nosso projeto e tenham a certeza de que seu filho estará seguro”, disse o prefeito.

A proposta já é realidade na Escola Municipal Prof. Fauze Scaff Gattass Filho que recebeu doação de 16 câmeras de Vigilância, as quais vêm sendo operadas pelo Centro de Videomonitoramento Municipal. A Escola Municipal Frederico Soares também passou a ser monitorada remotamente, por meio de 12 novas câmeras.

Deixe seu Comentário

Leia Também