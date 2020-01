Marquinhos retoma comando após 10 dias de férias

Após 10 dias de férias, o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD) retomou as atividades no comando da capital com agenda interna nesta segun-feira (13), segundo informações da assessoria de imprensa ao JD1 Notícias.

O gestor municipal aproveitou os dez dias de descando para viajar com a família para a região nordeste do país, em Fortaleza.

Antes de sair, na quinta-feira (2), Marquinhos se reuniu com os secretários de todas as pastas para falar sobre as metas para 2020.

No período de férias quem assumiu foi a vice-prefeita, Adriane Lopes (PEN).

Deixe seu Comentário

Leia Também