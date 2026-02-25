Menu
Moradores denunciam nova falta de iluminação há mais de dois meses no Taveirópolis

A Rua Dona Thomazia Rondon está às escuras desde dezembro, segundo relato de morador

25 fevereiro 2026 - 10h52Sarah Chaves
Rua Dona Thomazia RondonRua Dona Thomazia Rondon   (Arquivo)

A Rua Dona Thomazia Rondon, no bairro Taveirópolis, voltou a enfrentar problemas com a iluminação pública. Moradores relatam que estão sem luz da rua desde dezembro e que, apesar dos pedidos de manutenção, a situação permanece sem solução no fim de fevereiro.

O cinegrafista David Davilla,  procurou  a reportagem para relatar o problema. Segundo ele, não é a primeira vez que a via fica às escuras. Em maio de 2025, moradores já haviam denunciado a falta de iluminação em trecho próximo à Rua Albert Sabin, nas imediações do Supermercado Legal, quando chegaram a ficar cerca de cinco meses sem reparo.

Agora, conforme David, a escuridão voltou a atingir o local e a comunicação via 156 não tem surtido efeito. A falta de luz aumenta a sensação de insegurança e dificulta a circulação de pedestres durante a noite.

O jornal acionou a Prefeitura de Campo Grande para saber se há ordem de serviço aberta para a Rua Dona Thomazia Rondon e qual o prazo previsto para o restabelecimento da iluminação pública. Até o momento, aguarda retorno.

