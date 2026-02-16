Menu
Menu Busca segunda, 16 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Carnaval 2026
Cidade

MS adere à campanha nacional contra assédio as mulheres durante o Carnaval

Ministério das Mulheres mobilizou as secretarias estaduais

16 fevereiro 2026 - 16h54Luiz Vinicius
Campanha é para defender as mulheresCampanha é para defender as mulheres   (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Mato Grosso do Sul aderiu à campanha nacional contra a importunação sexual e o desrespeito às mulheres durante o Carnaval. A ação é do Ministério das Mulheres, que mobilizou as secretarias estaduais.

O objetivo é convocar a sociedade a não fechar os olhos para situações de assédio e violência durante a folia. Independentemente da roupa da foliã ou da ingestão de bebida alcoólica.

Além de Mato Grosso do Sul, aderiram à campanha: Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.

A pasta explica que, sobretudo em ambientes de grande aglomeração – como blocos de rua e shows – são recorrentes os relatos de toques indevidos, beijos forçados, apalpamentos das vítimas, abordagens insistentes e comentários de teor sexual. 

Essas condutas violam direitos, causam constrangimento e podem gerar responsabilização criminal.

Em diversos estados participantes, órgãos de políticas para as mulheres montaram pontos de apoio e tendas em áreas de grande circulação, onde foram instaladas faixas com as mensagens “Se liga ou eu ligo 180” e “Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180. Em caso de urgência, ligue 190”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Itaipu Binacional
Cidade
Ponte Bioceânica está a 100 metros de conectar Brasil e Paraguai
Prefeita Adriane Lopes em 2024 no local - Foto: PREFCG
Cidade
No MPMS, indígenas pressionam prefeitura por terrenos prometidos no Jd. Inápolis
1ª DEAM - Casa da Mulher Brasileira -
Polícia
Mulher é esfaqueada pelo companheiro e espera mais de três horas por atendimento médico
Viatura Polícia Militar
Justiça
TJ nega trancamento de ação contra capitão da PMMS por constituição de empresa
Foto: Flávio André de Souza/Mtur
Cidade
Veja o que abre e o que fecha no Carnaval em Campo Grande
Terminal Aero Rancho
Cidade
Agetran inicia Operação Carnaval 2026 com esquema especial no transporte coletivo
Foto: TJMS
Cidade
Justiça Itinerante suspende atendimentos no Carnaval
Aeroporto de Campo Grande passa por modernização
Cidade
Com investimento milionário, reforma do aeroporto da Capital deve terminar em junho
Agems montou a operação para o Carnaval
Cidade
Agems reforça fiscalização no transporte com inteligência de dados
Animais estão virando alvo fácil dos humanos para agressões
Cidade
Psicóloga explica por que cães e gatos se tornam alvo de dores humanas mal resolvidas

Mais Lidas

Crime aconteceu no começo da semana
Polícia
Após furtar produtos de loja, ladrão audacioso ameaça comerciante em Campo Grande
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
General Mario Fernandes
Justiça
Exército diz ao STF que general pode receber visita íntima na prisão
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha"
Justiça
'Paulinho Metralha' é condenado a 21 anos de prisão por matar inocente em Campo Grande