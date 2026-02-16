MS adere à campanha nacional contra assédio as mulheres durante o Carnaval

Mato Grosso do Sul aderiu à campanha nacional contra a importunação sexual e o desrespeito às mulheres durante o Carnaval. A ação é do Ministério das Mulheres, que mobilizou as secretarias estaduais.

O objetivo é convocar a sociedade a não fechar os olhos para situações de assédio e violência durante a folia. Independentemente da roupa da foliã ou da ingestão de bebida alcoólica.

Além de Mato Grosso do Sul, aderiram à campanha: Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.

A pasta explica que, sobretudo em ambientes de grande aglomeração – como blocos de rua e shows – são recorrentes os relatos de toques indevidos, beijos forçados, apalpamentos das vítimas, abordagens insistentes e comentários de teor sexual.

Essas condutas violam direitos, causam constrangimento e podem gerar responsabilização criminal.

Em diversos estados participantes, órgãos de políticas para as mulheres montaram pontos de apoio e tendas em áreas de grande circulação, onde foram instaladas faixas com as mensagens “Se liga ou eu ligo 180” e “Violência contra a mulher é crime. Denuncie. Ligue 180. Em caso de urgência, ligue 190”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também