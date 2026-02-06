Menu
Menu Busca sexta, 06 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

MS registra queda de quase 86% nos focos de calor em 2025

O balanço considera ocorrências entre janeiro e dezembro em todos os biomas

06 fevereiro 2026 - 10h13Sarah Chaves
As áreas protegidas também registraram queda expressiva de área queimada.As áreas protegidas também registraram queda expressiva de área queimada.   (Marcelo Armôa/Semagro)

Os incêndios florestais registrados em Mato Grosso do Sul apresentaram queda significativa em 2025, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, em comparação com o ano anterior. De acordo com o Boletim de Monitoramento dos Incêndios Florestais, elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o Estado contabilizou 1.844 focos de calor, redução de 85,9% em relação a 2024, quando foram registrados 13.041 focos.

No mesmo período, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu 4.467 ocorrências de incêndio em vegetação, número 19,47% menor do que o registrado em 2024, que somou 5.547 atendimentos 

A redução também foi observada nos principais biomas do Estado. No Pantanal, a área queimada caiu de 1,77 milhão de hectares em 2024 para 136,5 mil hectares em 2025, o que representa diminuição de 92,3%. Os focos de calor no bioma passaram de 8.158 para 435, queda de 94,7% 

No Cerrado, a área atingida pelo fogo reduziu de 224,9 mil hectares para 76,5 mil hectares, retração de 65,9%, enquanto os focos de calor diminuíram 69,6%, passando de 3.858 para 1.174 registros 

Já na Mata Atlântica, os focos de calor somaram 235 ocorrências em 2025, frente a 1.025 no ano anterior, redução de 77,1% 

As áreas protegidas também registraram queda expressiva. Nas Unidades de Conservação, a área queimada caiu 66,3%; na Rede Amolar, a redução foi de 86,9%; e nas Terras Indígenas, de 93,5%, passando de 372 mil hectares queimados em 2024 para pouco mais de 24 mil hectares em 2025.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Marcelo Camargo/Agência Brasil
Cidade
Prazo de inscrições do Fies chega ao fim nesta sexta-feira
Local do crime - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Homem que vingou morte do irmão enfrenta júri popular hoje em Campo Grande
Balneário é cortado pelos rios Formosinho e Anhumas
Cidade
Balneário de Bonito vai a leilão com lance inicial de R$ 15 milhões
Cidades estão passando por dificuldade
Cidade
Defesa Civil monta força-tarefa para atender municípios de MS afetados pela chuva
Foto: Divulgação/Bosque
Cidade
Campo Grande terá carnaval infantil com programação gratuita
Rio Aquidauana enfrenta elevação de nível
Cidade
Imasul emite alerta para Dois Irmãos do Buriti em razão da elevação do Rio Aquidauana
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Por homicídio cometido em 2000, acusado é condenado a 10 anos de prisão em Campo Grande
Justiça
Por homicídio cometido em 2000, acusado é condenado a 10 anos de prisão em Campo Grande
Foto: Divulgação/Ilustrativa/MPMS
Cidade
Justiça manda prefeitura e Santa Casa recuperarem prédio histórico em Campo Grande
Onça-pintada fez rápida aparição no quintal
Cidade
VÍDEO: Onça-pintada passeia por quintal de pousada no Pantanal de MS

Mais Lidas

Marcas de sangue | Imagem ilustrativa
Brasil
Adolescente mata ex-namorada de 16 anos a tiros em padaria
Prefeita Adriane Lopes e sua vice Camilla Nascimento
Política
Ministério Público reconhece compra de votos, mas não vê provas para cassar Adriane Lopes
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Comportamento
Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande
Suspeito foi preso em flagrante pelo Batalhão de Choque
Polícia
Após furto, ladrão de comércio morre ao tentar confrontar militar do Choque na Capital