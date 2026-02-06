MS registra queda de quase 86% nos focos de calor em 2025

Os incêndios florestais registrados em Mato Grosso do Sul apresentaram queda significativa em 2025, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, em comparação com o ano anterior. De acordo com o Boletim de Monitoramento dos Incêndios Florestais, elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o Estado contabilizou 1.844 focos de calor, redução de 85,9% em relação a 2024, quando foram registrados 13.041 focos.

No mesmo período, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu 4.467 ocorrências de incêndio em vegetação, número 19,47% menor do que o registrado em 2024, que somou 5.547 atendimentos

A redução também foi observada nos principais biomas do Estado. No Pantanal, a área queimada caiu de 1,77 milhão de hectares em 2024 para 136,5 mil hectares em 2025, o que representa diminuição de 92,3%. Os focos de calor no bioma passaram de 8.158 para 435, queda de 94,7%

No Cerrado, a área atingida pelo fogo reduziu de 224,9 mil hectares para 76,5 mil hectares, retração de 65,9%, enquanto os focos de calor diminuíram 69,6%, passando de 3.858 para 1.174 registros

Já na Mata Atlântica, os focos de calor somaram 235 ocorrências em 2025, frente a 1.025 no ano anterior, redução de 77,1%

As áreas protegidas também registraram queda expressiva. Nas Unidades de Conservação, a área queimada caiu 66,3%; na Rede Amolar, a redução foi de 86,9%; e nas Terras Indígenas, de 93,5%, passando de 372 mil hectares queimados em 2024 para pouco mais de 24 mil hectares em 2025.

