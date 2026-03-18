MutirÃ£o Pop Rua Jud oferece mais de 30 serviÃ§os Ã  populaÃ§Ã£o vulnerÃ¡vel em Campo Grande

O mutirão Pop Rua Jud Campo Grande segue até esta quinta-feira (19), oferecendo atendimentos gratuitos à população em situação de rua e vulnerabilidade social no Parque Ayrton Senna, no Conjunto Aero Rancho, das 8h às 16h.

A ação reúne serviços de justiça, cidadania, assistência social e saúde, promovida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) em parceria com a Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, oferecendo mais de 30 serviços à população.

Durante o mutirão, a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) atua por meio do Centro de Atendimento em Direitos Humanos (CADH), orientando migrantes sobre regularização de documentos e acesso a serviços públicos, além de informações sobre o curso gratuito de português para migrantes e refugiados oferecido pela UEMS.

Uma das pessoas atendidas foi a boliviana Youlisa Arteaga Guzman, que vive há um ano no Brasil. Ela buscou orientação para renovar a autorização de residência e obter informações sobre programas sociais e cursos de língua portuguesa.

Além do atendimento a migrantes, o evento conta com uma unidade móvel do Procon de Mato Grosso do Sul para orientação e defesa do consumidor. Os atendimentos seguem abertos ao público até amanhã, no Parque Ayrton Senna.

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