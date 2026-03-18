Menu
Menu Busca quarta, 18 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Rota Celulose Mar26 Capa
Cidade

MutirÃ£o Pop Rua Jud oferece mais de 30 serviÃ§os Ã  populaÃ§Ã£o vulnerÃ¡vel em Campo Grande

Atendimentos gratuitos ocorrem atÃ© quinta-feira no Parque Ayrton Senna

18 marÃ§o 2026 - 09h38Vinicius Costa
Atendimentos segue até o dia 19 de marçoAtendimentos segue atÃ© o dia 19 de marÃ§o   (Monique Alves)

O mutirão Pop Rua Jud Campo Grande segue até esta quinta-feira (19), oferecendo atendimentos gratuitos à população em situação de rua e vulnerabilidade social no Parque Ayrton Senna, no Conjunto Aero Rancho, das 8h às 16h.

A ação reúne serviços de justiça, cidadania, assistência social e saúde, promovida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3) em parceria com a Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, oferecendo mais de 30 serviços à população.

Durante o mutirão, a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) atua por meio do Centro de Atendimento em Direitos Humanos (CADH), orientando migrantes sobre regularização de documentos e acesso a serviços públicos, além de informações sobre o curso gratuito de português para migrantes e refugiados oferecido pela UEMS.

Uma das pessoas atendidas foi a boliviana Youlisa Arteaga Guzman, que vive há um ano no Brasil. Ela buscou orientação para renovar a autorização de residência e obter informações sobre programas sociais e cursos de língua portuguesa.

Além do atendimento a migrantes, o evento conta com uma unidade móvel do Procon de Mato Grosso do Sul para orientação e defesa do consumidor. Os atendimentos seguem abertos ao público até amanhã, no Parque Ayrton Senna.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

Veículo ficou danificado
Cidade
Carro da Santa Casa anda na contramÃ£o, Ã© atingido e capota em cruzamento da Capital
Policiais e bombeiro participavam de organização criminosa de contrabando, aponta PF
PolÃ­cia
Policiais e bombeiro participavam de organizaÃ§Ã£o criminosa de contrabando, aponta PF
Foto: Divulgação
Cidade
Circuito cultural reÃºne teatro, mÃºsica e capoeira na Vila Nogueira neste sÃ¡bado (21)
Divulgação / PMMS
PolÃ­cia
Abordagem a carro de app termina com trio preso com droga e arma em Campo Grande
Cinco lojas do espaço serão interditadas
Cidade
CamelÃ³dromo abre normalmente e cinco boxes serÃ£o interditados em operaÃ§Ã£o da PF
Caso foi no bairro Tijuca | Foto: Ilustrativa
PolÃ­cia
Suspeito de esfaquear padrasto e manter idosa refÃ©m morre em confronto com o Choque
Marcas no corpo da criança - Foto:WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
CrianÃ§a Ã© surrada pelo prÃ³prio pai; mÃ£e busca proteÃ§Ã£o na PolÃ­cia Civil em Campo Grande
A iniciativa faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida
Cidade
Sorteio de 80 apartamentos no Residencial Nova Bahia acontece em abril
TJMS aumenta pena de homem que matou cachorra da ex-companheira em Campo Grande
JustiÃ§a
TJMS aumenta pena de homem que matou cachorra da ex-companheira em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul
SaÃºde
PopulaÃ§Ã£o sofre com longa espera por exame cardÃ­aco, e investigaÃ§Ã£o Ã© aberta na Capital

Mais Lidas

Corpo de Bombeiros iniciou as buscas pela vítima
PolÃ­cia
Pescador escorrega de barranco, cai no rio e desaparece em Rochedo
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
PolÃ­cia
Ataque a tiros em conveniÃªncia deixa um morto e trÃªs feridos no Vida Nova
Momento do crime - Foto: Arte / JD1
PolÃ­cia
VÃ­deo mostra execuÃ§Ã£o a tiros e correria generalizada em adega lotada no Jd. Vida Nova
Marcas no corpo da criança - Foto:WhatsApp / JD1
PolÃ­cia
CrianÃ§a Ã© surrada pelo prÃ³prio pai; mÃ£e busca proteÃ§Ã£o na PolÃ­cia Civil em Campo Grande