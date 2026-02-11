Na contramão de Campo Grande, Dourados garante até 30% de desconto no IPTU e estende prazo

Diferente de Campo Grande, que neste ano reduziu o desconto para pagamento à vista de 20% para 10% e incluiu a taxa do lixo no carnê do IPTU 2026, elevando o valor cobrado dos contribuintes, a Prefeitura de Dourados prorrogou o prazo e manteve política de descontos que pode chegar a 30%.

Em Dourados, o pagamento à vista com desconto e a primeira parcela para quem optar pelo parcelamento em até 10 vezes sem juros poderão ser quitados até sexta-feira (13). O vencimento original era terça-feira (10), mas foi ampliado diante da alta procura por boletos nos pontos de atendimento do município.

A política de descontos é escalonada conforme o histórico do contribuinte. Quem pagou os últimos quatro anos à vista tem direito a 30% de desconto. Quem parcelou ao menos uma vez nesse período recebe 25%. Imóveis sem débitos e fora do Programa Bom Pagador garantem 20%. Contribuintes com dívidas parceladas e em dia têm 15%, enquanto imóveis com débitos vencidos recebem 10%.

O município também mantém o modelo digital de emissão das guias, pelo site oficial e pela assistente virtual “Doura”, via WhatsApp. A digitalização deve gerar economia superior a R$ 1 milhão aos cofres públicos, recursos que serão destinados a áreas como Educação e Saúde. Para quem tem dificuldade de acesso online, o atendimento presencial foi ampliado até sexta-feira (13).

Já em Campo Grande, além da redução do desconto e da inclusão da taxa do lixo no carnê, decreto publicado na terça-feira (10) prorrogou apenas o vencimento da segunda parcela do IPTU, de 10 para 12 de fevereiro, mantendo as demais datas. A medida ocorreu em meio a impasse judicial. O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Dorival Renato Pavan, negou pedido do município para suspender liminar que determinou o recálculo do imposto com base no valor de 2025 acrescido de 5,32% pelo IPCA-E, além de impedir a negativação dos contribuintes.

Enquanto Dourados aposta em ampliação de prazo e manutenção de benefícios para estimular a adimplência, a Capital enfrenta questionamentos judiciais e críticas em torno do aumento efetivo da cobrança em 2026.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também