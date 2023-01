Nas redes sociais, amigos lamentam morte de motociclista e imprudência no trânsito

A imprudência no trânsito tirou a vida do motociclista Maycon Ferreira da Silva Dias, de 29 anos, na tarde desta terça-feira (24), na Avenida Ceará, em Campo Grande. Nas redes sociais, amigos e parentes lamentaram a morte precoce do jovem e queixaram-se da imprudência de alguns motoristas.

Uma prima de Maycon publicou uma imagem de luto pelo ente e enfatizou em texto a seguinte mensagem: "Luto por um primo e pela imprudência de alguns motoristas". Em outra postagem ela continua: "Garoto lindo, jovem e trabalhador. Não merecia essa imprudência, que Deus conforte a família nesse momento".

Abalada, a esposa do rapaz apenas publicou fotos ao lado do marido e recebeu mensagens de apoio e consolo de amigos. Uma comadre do casal publicou um texto afirmando que não deu tempo de realizar o batismo, mas que Maycon será sempre padrinho de seu filho.

"Vai deixar saudades e fazer falta pra tanta gente, meu compadre, não deu tempo de fazer o que queríamos, mas você vai ser sempre o padrinho do neném..... Vai fazer falta pro nosso galeguinho que ama muito você" declarou.

Outra prima do jovem publicou uma foto dizendo: "Primo, que Deus o coloque em um bom lugar, você merece, já deixou saudades" lamentou.

Maycon deixa a esposa e três filhos pequenos. O velório acontecerá a partir das 9h desta quarta-feira (25) na rua 13 de Maio, bairro São Francisco.

Acidente

O acidente ocorreu na tarde de ontem, no cruzamento da Avenida Ceará com a rua da Paz, o motorista do caminhão subia a Ceará, no sentido para a Avenida Mato Grosso, quando fez uma conversão indevida à esquerda, se chocando contra a moto.

Maycon foi socorrido pelo caminhoneiro, em seguida, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e tentou reanimar o rapaz por 40 minutos, mas ele não resistiu e veio a óbito ainda no local.

