Neste "finde" Sesau terá posto de vacinação no shopping Norte Sul

Neste fim de semana, nos dias 24 e 25 de outubro (sábado e domingo), uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) estará no Shopping Norte Sul Plaza para vacinar contra pólio e atualizar a caderneta de imunização de crianças e adolescentes até 15 anos. A estratégia é uma forma de fazer com que a população, que já está passeando pelo local, se atente à necessidade de manter a vacinação em dia e aderir à campanha que acontece nacionalmente.

A equipe estará no shopping no mesmo horário que o local funciona, das 11h às 21h no sábado e entre 12h e 20h no domingo. Serão aplicadas doses da vacina contra poliomielite, doença que provoca a paralisia infantil, para crianças de um ano a menores de 5 anos, e a caderneta dessa faixa etária e de crianças e adolescentes de até 15 anos será atualizada.

Essa campanha tem como principal objetivo o aumento da cobertura das vacinas, que em algumas situações está abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde. “Essa baixa cobertura pode fazer com que doenças que já estavam erradicadas no país retornem, como é o caso do sarampo, que recebemos o território livre do vírus em 2016 e dois anos depois perdemos porque ele foi reintroduzido devido à baixa cobertura da vacina”, explica o secretário municipal de saúde, José Mauro Filho.

Serão ofertadas todas as vacinas do cronograma infantil e adolescente. Poderão se vacinar contra a pólio, aquela da gotinha, as crianças com idades entre 12 meses e menores de 5 anos de idade. As últimas campanhas de prevenção à paralisia infantil, doença provocada pela poliomielite, aconteceram em 2015 e 2018.

Crianças e adolescentes de até 15 anos poderão também comparecer ao ponto de vacinação neste final de semana, ou em qualquer unidade de saúde até o dia 30, com a caderneta em mãos para confirmar se está em dia com todas as doses e, caso não esteja, tomará aquelas que ainda estão em aberto.

