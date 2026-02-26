Menu
Obras e evento cultural causam interdições em ruas nesta quinta e sexta; confira

Faixas de estacionamento são bloqueadas para obras de gás e trecho da Rua Ivo Nakao terá interdição total para o "Meu Bairro é Um Show"

26 fevereiro 2026 - 16h50Taynara Menezes
Agetran bloqueia ruas em diversos pontosAgetran bloqueia ruas em diversos pontos   (Foto: Divulgação/Agetran)

A Prefeitura de Campo Grande informa que, nesta quinta-feira (26) e sexta-feira (27), haverá interdições programadas em diferentes pontos da cidade para execução de obras e realização de evento cultural, garantindo a segurança de trabalhadores, motoristas e pedestres.

Entre quinta e sexta, das 8h às 17h, a faixa de estacionamento estará interditada nas seguintes vias devido à execução do ramal de distribuição de gás natural: Avenida Ceará, nº 1963; Avenida Fernando Corrêa da Costa, nº 652; e Avenida Georges Chaia, nº 1266. A circulação de veículos nas demais faixas permanecerá liberada, mas com atenção redobrada.

Na sexta-feira (27), das 9h às 22h, a Rua Ivo Nakao, entre as ruas Aracy de Almeida e Guilherme Vasconcelos, terá interdição total para a realização do evento “Meu Bairro é Um Show”. Motoristas devem buscar rotas alternativas e respeitar a sinalização provisória.

A Prefeitura reforça que todas as interdições serão devidamente sinalizadas e monitoradas. Mais informações podem ser obtidas pelos canais oficiais do Município.

