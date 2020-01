Pacote de obras garantirá asfalto, recapeamento e pontes de concreto

A Prefeitura de Campo Grande garantiu R$ 15,8 milhões em recursos extra orçamentários, junto à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), para asfaltar o Jardim Centenário, construir seis pontes de concreto em áreas de produção da zona rural e recapear as duas pistas da Avenida Duque Caxias, do Aeroporto Internacional de Campo Grande à rotatória na entrada do Indubrasil.

Com o apoio da bancada federal, os projetos foram cadastrados antes da virada do ano, após a confirmação do empenho dos recursos.

O maior investimento, R$ 9.886.531,01 e será utilizado no recapeamento de um trecho de 9, 9 quilômetros, quase 20 quilômetros se considerado as duas pistas, da Avenida Duque de Caxias e o seu prolongamento, após o viaduto sobre os trilhos, na Avenida Solon Padilha. O asfalto existente foi feito há 15 anos, ainda quando a avenida foi duplicada, e está se soltando.

Segundo Edvaldo Aquino, Gerente da Divisão de Manutenção das Vias Públicas “como é um trecho de rodovia, recebe um tráfego de caminhões, carretas e o desgaste do pavimento é ainda maior”, explica.

Cerca de R$ 5,5 milhões vão garantir a pavimentação do Jardim Centenário, bairro na região urbana do Anhanduizinho.

O projeto prevê a execução de 4,8 quilômetros de asfalto no bairro localizado na saída para Sidrolândia. Serão pavimentadas as ruas Itabarito, Xanxere, Baliza, Caxiuana, Limão, Barra da Corda, José da Silva, Regeneração, Seis de Outubro, Granada, Ribeirão das Neves,Morro do Chapéu e Moçambique.

Já a construção de seis pontes de concreto na zona rural, quatro deles sobre o Rio Anhandui, vão ter um investimento de R$ 4,4 milhões.

