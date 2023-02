Passe de ônibus passa a ser de R$ 4,65 na Capital

Durante coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (14), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, confirmou a nova tarifa do transporte público da Capital, que deverá ficar em R$ 4,65. Nova tarifa começa a valer a partir de 1º de março.

“Trabalhos em equipe, em parceria com a Câmara dos Vereadores e demais órgãos aqui apresentados, para chegar no menor impacto possível para o usuário do transporte coletivo de Campo Grande”, explicou a prefeita sobre o novo valor. A chefe de executivo municipal também afirmou que o aumento de 0,25 centavos na tarifa já implica em melhorias no transporte público e terminais. "Essa foi a tratativa com o consórcio. Estão sendo estudadas meios de melhorias para os próximos meses já", completou.

A nova tarifa, de R$ 4,65 é menor que o valor previamente discutido, e levando em consideração o uso de dois passes diariamente, deverá ter um impacto de R$ 10 por mês nas contas dos usuários da Capital.

O novo valor para a passagem só pôde ser definido com o Consórcio Guaicurus após o Estado definir o repasse para a isenção da taxa dos estudantes da Rede Estadual de Ensino, que foi anunciado nessa segunda-feira (12).

Além do subsídio por parte do governo do Estado, outro fator que influenciou no valor foi o projeto 853/23, aprovado por maioria durante Sessão Ordinária na Câmara dos Vereadores na manhã de hoje, que isenta o Consórcio do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) em cerca de R$ 10,8 milhões. Caso o imposto não tivesse sido zerado, nova tarifa seria de R$ 4,85.

Além disso, Adriane ainda destacou que levará até Brasília um pedido para reajuste do subsídio que garante a gratuidade do transporte público para os idosos da Capital.

O reajuste ocorre anualmente, e a previsão é que em março de 2024 o Consórcio Guaicurus já se prepare para outro aumento na tarifa. O contrato de concessão do transporte público para a empresa vai até 2034.

Estiveram presentes na reunião, além da prefeita e representantes do Consórcio, diversos vereadores e o secretário de finanças da Capital, Mário César Oliveira da Fonseca.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também