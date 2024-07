Paulo Fernando é substituído na Agetec

Depois da troca na Secretaria de Gestão, foi a vez da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) passar por mudanças. De acordo com fala da prefeita Adriane Lopes em entrevista na Mega Meio Dia da Mega 94, as alterações são em razão das disputa das Eleições Municipais em que alguns são pré-candidatos a vereador e outras são ‘adequações’ do Executivo.

Conforme publicação da edição Extra do Diário Oficial de Campo Grande divulgado ontem (9), o advogado Paulo Fernando Garcia Cardoso, foi exonerado. Pós-Graduado em Gestão Pública Municipal, em 2010 foi convidado para atuar juridicamente no gabinete do então Deputado Estadual Marquinhos Trad, até chegar a presidência da Agetec.

Em seu lugar foi nomeado Leandro Elias Basmage Pinheiro Machado que também atuava no funcionalismo público como assessor-chefe da Sesau.

