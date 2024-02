Pedreiro desaparecido há duas semanas na Capital liga para a filha

Saiba Mais Polícia Família procura pedreiro que desapareceu há duas semanas em Campo Grande

Após duas semanas desaparecido, o pedreiro Gerson dos Santos Arantes, de 53 anos, apareceu na noite desta quinta-feira (08). Ele fez uma vídeo-chamada com a filha, Katiusce Arantes e explicou o que havia acontecido.



Gerson havia desaparecido no final de janeiro, quando foi trabalhar em uma chácara em Rochedinho e deixou a família preocupada.



Ao JD1 Notícias, Katiusce informou que o pai entrou em contato e relatou que a tela do celular dele quebrou no primeiro dia na chácara, localizada próximo ao Clube de Laço CLC. O rapaz que deu carona para ele chegar ao local, Carlos Francisco Toninho, teria levado o aparelho para consertar, e por isso ele ficou sem dar notícias.



Ainda conforme a filha, Gerson não a informou do acontecido porque não lembrava o número de telefone dela. Durante essas duas semanas em que esteve incomunicável, o pedreiro deu início ao trabalho na chácara e deve permanecer por lá até amanhã (10).



Katiusce agradeceu a todos que ajudaram na busca pelo pai. “Ele pediu desculpas por não avisar, e disse que vai anotar meu número em um papel e guardar na carteira”, disse, agradecida, a filha de Gerson.

Gerson está trabalhando na chácara em Rochedinho

