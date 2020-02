Posto de combustível é autuado por aumento injustificável de preço

A alteração repentina no preço de alguns postos de gasolina, levou a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) a autuar o Posto Ipiranga, localizado na avenida Mato Grosso, entrada para o Carandá Bosque.

De acordo com o superintendente do Procon, o motivo foi o de sempre, pois aumentaram o preço da gasolina, nesta noite, mesmo tendo 10 mil litros no tanque de reservatório comprado antes do aumento do imposto. “Isso é abusivo, um aumento injustificável”, explicou Marcelo Salomão.

Segundo Salomão, o preço da gasolina subiu de R$ 4,19 na noite de ontem para R$ 4,39 na manhã de hoje. “O estoque do posto é de 10 a 20 mil litros, quando da noite pro dia eles aumentam o preço culpando o aumento do imposto, porém ele não comprou esse combustível já com o aumento do imposto, essa gasolina foi comprada com data anterior, e o posto leva vantagem e o consumidor apanha”, defendeu o superintendente do Procon.

O posto foi autuado e notificado, sendo que tem 10 dias para apresentar defesa. O delegado de policia da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), acompanhou a operação e vai abrir inquérito.

