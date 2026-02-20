Menu
Prazo para entidades participarem da eleição do Cedca-MS segue até 10 de março

Entidades com ao menos dois anos de atuação no Estado podem participar do processo eleitoral

20 fevereiro 2026 - 16h55

Organizações da sociedade civil que atuam na defesa e promoção dos direitos de crianças e adolescentes em Mato Grosso do Sul já podem se inscrever para participar da eleição que definirá os representantes do setor no conselho estadual para o mandato 2026/2028. O prazo para inscrição segue até o dia 10 de março.

A convocação foi publicada em edital pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mato Grosso do Sul (Cedca/MS), conforme deliberação no Diário Oficial do Estado. Ao todo, serão preenchidas 10 vagas destinadas à sociedade civil no colegiado. A Assembleia Geral de Eleição será realizada em 26 de março de 2026, às 8h30, na Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (CAORC), em Campo Grande.

Para participar, as entidades devem comprovar atuação mínima de dois anos no Estado, apresentar documentação institucional e demonstrar trabalho efetivo na área da infância e adolescência ou registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Cada organização poderá indicar até dois representantes.

O cronograma prevê a divulgação da lista de entidades habilitadas e inabilitadas no dia 16 de março, com prazo para recursos nos dias 16 e 17. A relação definitiva será publicada em 19 de março, juntamente com o regimento da assembleia eleitoral.

A presidente do Conselho, Mônica Macedo, destacou que a participação das organizações é fundamental para garantir representatividade, diversidade e maior efetividade nas políticas públicas voltadas à infância e adolescência, reforçando o convite para que as entidades habilitadas apresentem candidaturas e exerçam o direito ao voto.

