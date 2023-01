Prefeita diz que "greve é ilegal"

Saiba Mais Geral Ônibus voltam a funcionar apenas amanhã

Durante coletiva de imprensa no TRT- MS (Tribunal Regional do Trabalho) a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, chamou a paralisação dos ônibus desta quarta-feira (18) de ‘ilegal’. No entanto, ela disse também que a prefeitura esta disposta a resolver a questão do aumento da tarifa.

“Essa foi uma greve ilegal, tendo em vista que nós fomos pegos de surpresa junto com todos os usuários. Entendemos o posicionamento dos funcionários do transporte, mas esta é uma relação da empresa com os servidores. Nós como município acabamos sendo prejudicados como toda a população”, disse a prefeita.

No decorrer da conversa, Adriane falou sobre o aumento da tarifa. “Em dezembro, nós propomos uma remodelação do transporte público da Capital. Não vamos aceitar esse valor que a empresa esta direcionando de R$ 8 ou R$ 7,68. O valor que o advogado anunciou hoje na imprensa é o tratado na audiência de remodelação, mas a tarifa discutida hoje não é referente a esse preço”, comentou.

Paralisação – Os terminais amanheceram fechados nesta quarta-feira (18) por conta de uma ‘greve’ dos motoristas do transporte público de Campo Grande. Os trabalhadores não deixaram nenhum veículo ser liberado das quatro garagens existentes na cidade pois buscam melhorias salariais.

