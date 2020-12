Prefeitura ativa iluminação de Natal nas principais vias no domingo

A iluminação decorativa de Natal será ativada em Campo Grande a partir das 18h neste domingo (13), nas principais vias da cidade.

Serão enfeitadas as Avenidas Mato Grosso, Afonso Pena, Rua 14 de Julho, além de diversas rotatórias e pontos de grande fluxo nos bairros. Com foco na sustentabilidade, a Prefeitura vai reaproveitar materiais utilizados nos anos anteriores, como as mangueiras luminosas de Led e armações de ferro. “A prefeitura teve esse cuidado, de armazenar todo o material com muita cautela, no intuito de evitar gastos extras, preservar o meio ambiente, com a redução de produção de lixo e reutilização de matéria prima”, enfatiza a primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad.

Na Afonso Pena, a decoração se estenderá da esquina com a Avenida Joaquim Dornelas até a Avenida dos Poetas. A Avenida Mato Grosso será decorada entre as avenidas Calógeras e Nelly Martins. Já a Duque de Caxias, da Avenida Murilo Rolim Júnior até a Rua General Nepomuceno Costa.

Serão ornamentadas as rotatórias da Nelly Martins com a Mato Grosso; da Gury Marques com a Olavo Vilela de Andrade; Eduardo Elias Zahran/Joaquim Murtinho; Duque de Caxias/Amaro Castro Lima ; Mato Grosso/Hiroshima e Avenida Guaicurus/Rua Lagoa da Prata.

Haverá decoração nos entroncamentos das avenidas Euler de Azevedo/Presidente Vargas e da Capital/Coronel Antonino. Também ganharão iluminação especial a Lagoa Itatiaia, a praça do Distrito de Rochedinho , o jardim da Casa Esplanada Ferroviária e em frente da I Escola Municipal Izauro Bento, no Distrito de Anhanduí.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal não poderá funcionar neste ano por causa da pandemia da Covid-19. O espaço será cercado por tapumes que receberão desenhos com motivos natalinos criados por artistas da Capital. Os quiosques inspirados nós chalés escandinavos, instalados no Parque das Nações Indígenas, darão lugar a 17 quiosques com fachadas que remeterão as linhas arquitetônicas de prédios que são parte da história da Capital.

A construção da nova Cidade do Natal será licitada no primeiro trimestre de 2021. O projeto integra o programa Reviva Mais Campo Grande, que contempla investimentos públicos em várias áreas.

Os quiosques, a praça de alimentação, além da Casa de Papai Noel, serão erguidos no sistema steel framig, uma estrutura em que se empregam perfis de aço galvanizado. As paredes externas são feitas de placas cimenticia e gesso, além de receberem revestimento termo acústico.

