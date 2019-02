Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para merendeiro

Saiba Mais Cidade Prefeitura realiza processo seletivo para contratar merendeiros

Nesta quarta-feira (20), a prefeitura de Campo Grande convocou os candidatos ao cargo de merendeiro aprovados em processo seletivo. Os classificados do número 611º ao 732º serão contratados por tempo determinado. A convocação foi publicada na edição de hoje do Diogrande.

Os candidatos devem comparecer às 8h de quinta-feira (21), no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Secretaria Municipal de Educação (Semed), que fica na rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida. No ato da apresentação, os candidatos receberão orientações sobre os documentos que deverão ser entregues para efetivar a contratação.

As convocações podem ser conferidas nas páginas 3 e 4 do Diogrande nº 5497 desta quarta-feira. Entre os documentos solicitados declaração de não acúmulo de cargo público ou de acumulação lícita; declaração de ficha limpa devidamente preenchida, datada e assinada; ficha de dados pessoais preenchida, datada e assinada; autodeclaração de cor preenchida manualmente com caneta azul e comprovante ou declaração de tipagem sanguínea.

