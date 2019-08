"Presente de Natal”, diz Zauith sobre entrega do Aquário em dezembro de 2020

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos publicou nesta sexta-feira (23) licitações para andamento da obra do Aquário do Pantanal de Campo Grande que está parada desde 2011.

De acordo com o Diário Oficial do Estado, páginas 163 e 164, serão duas licitações. Uma com tomada de menor preço para a conclusão da cobertura metálica e outra para substituição dos vidros da cobertura do prédio. Ambas ocorrerão no próximo dia 30 de setembro às 10h.

O titular da pasta de infraestrutura e vice-governador Murilo Zauith (DEM) contou ao JD1 Notícias que o primeiro passo foi dado com essas duas etapas e que as próximas serão a impermeabilização dos tanques, toda a parte elétrica e acabamento do Aquário.

Perguntado se ele está confiante, o secretário foi categórico em afirmar que está bastante animado com o andamento. “Será uma seqüência, estou feliz, com as obra sendo reiniciada e entrega prevista para final de 2020, uma obra que era problemática, hoje ela é solução, queremos entregar esse presente para todo o Estado, será como um presente de Natal”, finalizou.

