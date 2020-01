Reme terá mais três escolas de tempo integral

A Rede Municipal de Ensino (Reme) dará início ao ano letivo de 2020, no dia 6 de fevereiro e será marcado pela abertura de mais três escolas de tempo integral, que devem atender, em média, mil alunos.

A escola Alcídio Pimentel está entre as unidades, que em 2019 implantou turmas de pré-escola e 1º ano em regime integral, de forma experimental. O resultado foi tão positivo, que no próximo ano a unidade vai adotar o período integral do pré ao 5º ano.

As escolas Professora Hilda de Souza Ferreira e Kamé Adania também adotarão o tempo integral. Técnicos da Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais da Reme realizaram estudos nos bairros para transformar as escolas em Escolas de Tempo Integral (ETI’s), verificando a demanda dos alunos e conversando com a comunidade escolar.

A implantação de escolas de tempo integral visa atender a meta seis dos planos municipal e nacional de Educação, que é de ampliar o número de matrículas em escolas públicas de tempo integral. As unidades cedidas ao município pelo Governo do Estado, já foram vistoriadas e passarão por pequenas adaptações estruturais para atender os alunos.

Já no final de janeiro, os moradores do Bairro Zé Pereira poderão comemorar a inauguração da oitava Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), que estava com as obras paradas desde 2016 e será uma transferência de prédio da EMEI Odete Trindade Benites, com capacidade para atender 120 alunos por período.

Os projetos pedagógicos, ações e cursos oferecidos pela Reme em 2019 garantiram diversas premiações a professores e alunos, além de capacitar profissionais. O empenho de gestores e profissionais estimulou a participação dos alunos em eventos estaduais e nacionais, como a 14º Olimpíada Brasileira de Matemática que rendeu 25 medalhas a estudantes das escolas municipais.

