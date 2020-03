Restaurantes, lotéricas e igrejas abrirão “sob condições” na capital

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, anunciou há pouco medidas que serão adotadas para a volta do funcionamento de restaurantes, casas lotéricas, indústrias e igrejas. Os estabelecimentos só poderão funcionar se obedecerem normas estabelecidas por meio de um Decreto Municipal, que será publicado nessa sexta-feira (27), no Diogrande.

As informações foram passadas pelo prefeito durante uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Restaurantes e casas lotéricas já poderão começar a operar suas atividades amanhã. Em relação às indústrias e igrejas, a volta das atividades poderá ser feita na segunda-feira (30).

Restaurantes

Segundo Marquinhos, os restaurantes deverão ter lotação máxima reduzida em 70% da sua atividade, ou seja, poderá atender´apenas 30% da clientela habitual. Além disso, os estabelecimentos terão que realizar higienização completa do local antes de abrir e após o término do expediente. As máquinas de cartão também deverão ser esterilizados por álcool.

Deverá ser respeitado ainda, o distanciamento de 2 metros por mesas e os funcionários deverão usar luvas e máscaras e, se possível, aferição da temperatura de clientes por infravermelho. “Como forma de educação, os empresários devem ainda disponibilizar em local visível informações sobre e de prevenção do novo coronavírus. Serão feitas fiscalizações surpresas para identificar se o estabelecimento está realizando todas as determinações, caso eles sejam flagrados desobedecendo nossas ordens, serão cassados o alvarás de funcionamento.

Casas Lotéricas

As casas lotéricas também deverão realizar a higienização completa do local antes da abertura e após o fechamento. Durante o expediente, a cada duas horas terão que repetir o processo. Todos os funcionários devem estar equipados com EPIs. Deverá ser respeitada a distâncias de 1,5 metros nas filas. “Será marcada no chão as distâncias com fitas. Todas devem ter o álcool em gel para os clientes. Já o horário de funcionamento será das 9h às 17h.

Indústrias

Também participou da live a procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho – 24ª Região, Cândice Gabriela Arosio. Ela abordou as diretrizes do Decreto a respeito das indústrias. Segundo a procuradora, nessas empresas deverão ser disponibilizados álcool de 70%. Manter ventilados ambientes e o material de trabalho constantemente esterilizado. As bancadas devem ser sempre limpas e restringir o acesso de pessoas externas, como fornecedores. Para esses trabalhadores deverá ser disponibilizado álcool em gel.

A separação entre os profissionais deve ter no minimo 1,5 metros na área de trabalho e nos refeitórios. As empresas também devem afastar imediatamente pessoas que apresentem sintomas, além de deixar em quarentena funcionários acima dos 60 anos, ou seja, que pertencem ao grupo de risco.

“Nós estamos em contato direto com as categorias patronais e dos trabalhadores emitindo notas técnicas de conduta. Aqueles funcionários que possam fazer suas atividades em casa, é importante que permaneçam. Dessa forma poderemos evitar ao máximo o avanço da doença na classe trabalhadora”, explicou a procuradora.

Igrejas

As igrejas poderão abrir mediante a higienização completa antes dos cultos. Será permitido uma pessoa a cada 10 metros quadrados e delimitar a distância de 1,5 metros por fiél. Para higienização, deverão ser disponibilizados lavatórios com água, sabão e álcool em gel, sendo que todas as janelas deverão permanecer abertas. Funcionamento será das 6h às 19h30. Até dois cultos ou missas por dia. EPIs a todos os funcionários ou obreiros da igreja e luvas e máscaras para os fiéis.

Deixe seu Comentário

Leia Também