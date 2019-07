Reviva libera cruzamento da 14 de Julho com a Mato Grosso

Foi liberado o cruzamento da Rua 14 de Julho com a avenida Mato Grosso, das obras do programa Reviva Campo Grande na manhã desta terça-feira (16), após a liberação ficará interditados apenas dois trechos da via: a quadra entre a rua Antônio Maria Coelho e avenida Mato Grosso e a da Barão do Rio Branco até a Dom Aquino.

Segundo a empreiteira responsável pela obra, mais de 75% dos serviços já foram concluídos. A Energisa já deu início às adequações das obras do entorno, realizando a instalação de postes de mergulho.

O gerente da área de Distribuição e Manutenção (DCMD) da Energisa diz que para mitigar possíveis impactos aos clientes, a Energisa irá utilizar técnicas de trabalho em linha-viva. “Para obras localizadas em trechos com necessidade de desligamento programado, as mesmas serão realizadas aos domingos”, informa.

A entrega da obra da nova 14 de Julho está prevista para o final de novembro.

