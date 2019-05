Saúde e Finanças prestarão contas à Câmara nesta sexta

Joilson Francelino, com informações da assessoria

Vereadores da Câmara Municipal promovem, na sexta-feira (31), duas audiências públicas para tratar da prestação de contas da prefeitura, referente ao 1° quadrimestre do exercício financeiro de 2019. Pela manhã, às 9 horas, a Secretaria Municipal de Saúde apresenta o balanço para o período. Já à tarde, às 14 horas, será a vez da Secretaria de Finanças e Planejamento fazer a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, com base nas receitas e despesas da administração municipal.

A audiência sobre as contas da Saúde foi convocada pelas comissões permanentes da Casa de Leis de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Eduardo Romero (presidente), Odilon de Oliveira (vice-presidente), Delegado Wellington, Betinho e Dharleng Campos, e a de Saúde, que conta com os vereadores Dr. Livio (presidente), Enfermeira Cida Amaral (vice-presidente), Veterinário Francisco, Dr. Wilson Sami e Fritz.

Pela manhã, os dados serão apresentados pelo secretário de Saúde, José Mauro Pinto de Castro Filho. A última audiência de prestação de contas da Sesau aconteceu no dia 28 de fevereiro. Foi debatida a falta de médicos, de insumos (como remédios, agulhas, esparadrapos) e as más condições estruturais das unidades de saúde, além dos números referentes ao 3º quadrimestre de 2018.

Já a audiência da prestação de contas da prefeitura contará com o secretário municipal de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto e foi convocada pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara. O último levantamento também foi apresentado na Casa de Leis em fevereiro, mostrando dados preocupantes em relação ao comprometimento da receita com os gastos a folha salarial, quase extrapolando o limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Deixe seu Comentário

Leia Também