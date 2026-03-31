Sesi inicia vacinação contra gripe nas indústrias de MS

O Sesi iniciou nesta segunda-feira (30) a campanha de vacinação contra a gripe nas indústrias de Mato Grosso do Sul. A meta é imunizar cerca de 18 mil trabalhadores e dependentes, reforçando a proteção em um período de maior circulação do vírus.

A vacina aplicada é a quadrivalente, produzida pelo laboratório Sanofi, e protege contra os principais tipos da gripe, como H1N1, H3N2 e Influenza B. Segundo a enfermeira do trabalho do Sesi, Patrícia Delevatti, o imunizante não impede totalmente a infecção, mas reduz os riscos de casos graves, como pneumonia e internações.

A campanha ocorre antes do outono e inverno, quando aumentam os casos da doença devido à maior permanência em ambientes fechados e com aglomeração. Entre os sintomas mais comuns estão coriza, tosse, dor de garganta, febre e dores no corpo.

Empresas interessadas podem contratar o serviço e agendar a vacinação diretamente no local de trabalho. O pacote inclui equipe técnica, transporte e materiais necessários para a aplicação.

Para o diretor da Fiems, Julião Gaúna, a iniciativa facilita o acesso à imunização e garante mais segurança aos trabalhadores. Já o impressor João Pires de Almeida destaca a tranquilidade de saber que, mesmo em caso de gripe, os sintomas tendem a ser mais leves.

As indústrias podem obter mais informações e fazer a adesão pelo telefone 0800 723 7374.

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