Menu
Menu Busca terça, 31 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Sesi inicia vacinação contra gripe nas indústrias de MS

A campanha prevê aplicar 18 mil doses e reforçar proteção de trabalhadores antes do período de maior circulação do vírus

31 março 2026 - 10h11Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

O Sesi iniciou nesta segunda-feira (30) a campanha de vacinação contra a gripe nas indústrias de Mato Grosso do Sul. A meta é imunizar cerca de 18 mil trabalhadores e dependentes, reforçando a proteção em um período de maior circulação do vírus.

A vacina aplicada é a quadrivalente, produzida pelo laboratório Sanofi, e protege contra os principais tipos da gripe, como H1N1, H3N2 e Influenza B. Segundo a enfermeira do trabalho do Sesi, Patrícia Delevatti, o imunizante não impede totalmente a infecção, mas reduz os riscos de casos graves, como pneumonia e internações.

A campanha ocorre antes do outono e inverno, quando aumentam os casos da doença devido à maior permanência em ambientes fechados e com aglomeração. Entre os sintomas mais comuns estão coriza, tosse, dor de garganta, febre e dores no corpo.

Empresas interessadas podem contratar o serviço e agendar a vacinação diretamente no local de trabalho. O pacote inclui equipe técnica, transporte e materiais necessários para a aplicação.

Para o diretor da Fiems, Julião Gaúna, a iniciativa facilita o acesso à imunização e garante mais segurança aos trabalhadores. Já o impressor João Pires de Almeida destaca a tranquilidade de saber que, mesmo em caso de gripe, os sintomas tendem a ser mais leves.

As indústrias podem obter mais informações e fazer a adesão pelo telefone 0800 723 7374.

 

Reportar Erro
Arauco - Niver Inocencia Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação de resgate - Foto: WhatsApp / JD1
Cidade
Vídeo mostra resgate de idoso que caiu em fossa e mobilizou bombeiros em Campo Grande
IFMS diz que falha elétrica foi pontual e atribui condução à banca
Cidade
IFMS diz que falha elétrica foi pontual e atribui condução à banca
Fórum de Campo Grande
Cidade
Mulher terá que indenizar criança e atual do ex após ofensas e xingamentos em Campo Grande
Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul - Foto: Vinícius Santos
Meio Ambiente
Justiça condena empresa por danos ambientais e manda regularizar depósito irregular
Transporte coletivo terá operação especial no feriado de Páscoa na Capital
Cidade
Transporte coletivo terá operação especial no feriado de Páscoa na Capital
Subea divulga agenda de abril do Consultório Móvel em Campo Grande
Cidade
Subea divulga agenda de abril do Consultório Móvel em Campo Grande
Mutirão fez limpeza em bairro da cidade
Cidade
Dourados tem emergência em saúde reconhecida pela União após alta de chikungunya
Palco - Foto: Ilustrativa / DC Studio / Freepik
Justiça
TJ suspende norma da prefeitura que dispensava licença ambiental de bares em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Terceiras faixas na MS-306 têm prazo de entrega para dezembro de 2026
Foto: Redes Sociais
Cidade
Falta de energia prejudica concurseiros durante prova no IFMS

Mais Lidas

VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Polícia
VÍDEO AGORA: Adolescentes são socorridas em estado grave após acidente com ônibus em Campo Grande
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Polícia
Mesmo com costelas quebradas, Santa Casa deu alta para bebê atropelada por moto antes da morte
Criança chegou a ficar internada na Santa Casa, mas foi liberada
Polícia
Bebê morre após ser atropelada por rapaz que empinava moto em Campo Grande
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva
Polícia
AGORA: Homem é baleado ao atacar policiais militares no Estrela Dalva