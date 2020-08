Sesi vai elaborar protocolo para abertura de parques e eventos

Com apoio técnico do Sesi e entidades representativas do varejo de Campo Grande, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) vai iniciar estudos para uma revisão e eventual flexibilização dos decretos que regulamentam o funcionamento de diversas atividades e estabelecimentos da cidade durante a pandemia da Covid-19. Em reunião realizada na última terça-feira (25), na Esplanada Ferroviária, o titular da pasta, Luís Eduardo, ouviu sugestões das entidades e pediu que, posteriormente, formalizassem as demandas de cada segmento.

O Sesi, representado pelo gerente de Saúde e Segurança do Trabalho Michel Klaime Filho, vai contribuir inicialmente com a elaboração de novas orientações de biossegurança para uma eventual retomada de serviços como cinemas, parques e eventos. “Nos protocolos de biossegurança até então elaborados pelo Sesi consta um importante aviso: ‘sujeito à revisão contínua. Pode ser modificado se a situação epidemiológica assim exigir’. Uma pandemia é bastante volátil e as regras que valem para hoje, podem não caber para amanhã. Estamos à disposição para continuar auxiliando o poder público e as empresas a atuarem de maneira segura para todos durante a pandemia”, disse.

Na reunião, o secretário municipal de Meio Ambiente destacou o papel do Sesi e do Sebrae/MS para auxiliar a população de Campo Grande a seguir dentro da maior normalidade possível, frequentando bancos, supermercados, restaurantes e comércios com segurança, além de contribuir para a manutenção dos empregos. “Foi uma ação bastante proativa para conseguir levar informação para as empresas, apoiando os empresários, e ajudando eles a implantarem, na prática, os protocolos de biossegurança”, falou.

Segundo ele, as eventuais revisões nos decretos e possível flexibilização das regras somente acontecerão caso seja constatado o chamado “achatamento da curva”, com redução progressiva de casos e mortes pela covid-19. Desde o início da pandemia, em março, o Sesi vem atuando em duas frentes para possibilitar a continuidade do funcionamento do comércio, supermercados, entre outros: primeiro, elaborou protocolos de biossegurança específicos para cada segmento durante a pandemia.

As regras e orientações foram avalizadas pela prefeitura que, então, autorizou a reabertura dos estabelecimentos. Com a retomada das atividades, o Sesi passou a oferecer gratuitamente, em parceria com o Sebrae/MS, uma consultoria individual em protocolos de biossegurança para cada empresa, sem qualquer custo, para que o empresário entenda qual postura adotar e que mudanças implementar para garantir a segurança do cliente. Somente na Capital, 653 empresas já foram atendidas.

O diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Luiz Mendonça, que também participou da reunião, destacou o programa “Eu fui orientado”, que apresenta às empresas todos os serviços, inclusive a consultoria do Sesi, de apoio às empresas durante a pandemia. “Temos mais de mil agentes do Sebrae em todo o Estado, batendo de porta em porta nas empresas e levando orientações sobre os protocolos de segurança”, ressaltou.

