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Shopping recebe plantÃ£o de vacinaÃ§Ã£o neste fim de semana em Campo Grande

A aÃ§Ã£o oferece vacina contra gripe, Covid e outras doses para grupos prioritÃ¡rios

24 marÃ§o 2026 - 11h11Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaÃ§Ã£o  

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) promove, nos dias sábado (28) e domingo (29), um plantão de vacinação no Shopping Norte Sul Plaza, em Campo Grande. A ação faz parte do Dia D da campanha e será realizada em parceria com a loja Sertão, onde será montado o ponto de atendimento.

O destaque é a vacina contra a gripe, mas também serão oferecidas doses contra a Covid-19 e outros imunizantes de rotina, conforme o público-alvo. Nesta etapa, a prioridade é para idosos, gestantes e crianças, que são mais vulneráveis a doenças respiratórias.

No sábado, a vacinação será das 11h às 19h. No domingo, das 12h às 19h. Também podem se vacinar outros grupos prioritários, como profissionais da saúde, professores, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência, caminhoneiros, entre outros.

Para receber a dose, é preciso levar documento com foto, cartão do SUS e carteira de vacinação. A ideia é facilitar o acesso, levando o serviço para um local de grande movimento.

Serviço
Local: Shopping Norte Sul Plaza – Loja Sertão
Datas e horários:
* 28/03 (sábado): 11h às 19h
* 29/03 (domingo): 12h às 19h
Público: grupos prioritários da campanha de vacinação

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