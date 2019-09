Show do Roupa Nova ocorre hoje na Capital

A banda Roupa Nova fará um show nesta sexta-feira (13) em Campo Grande e em Dourados - distante cerca de 230 km da Capital. O show em Campo Grande acontece no Bosque Expo. No outro dia, 14, será a vez de Dourados, no Salão de Eventos da Unigran.

Sinônimo de sucesso no cenário musical brasileiro, a história do Roupa Nova se confunde com as vidas de uma legião de fãs assíduos por qualquer novidade da banda. Em quase 40 anos de carreira foram 37 álbuns totalizando mais de 20 milhões de cópias vendidas. Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Paulinho e Serginho são os seis integrantes desta banda em atividade com mais tempo na estrada, mantendo a mesma formação.

Além dos sucessos que atravessaram gerações e foram trilhas sonoras de dezenas de novelas, o público poderá conferir músicas inéditas como “Queda de Braço”, “Luzes de Emergência” e “Seja Bem Vindo o Amor”, que fazem parte do novo álbum “Novas do Roupa” que traz 12 canções.

Os ingressos estão à venda nas duas lojas da 1/4 Colchões, uma localizada na Avenida Afonso Pena com a Rua Alagoas e a outra, a partir do dia 14 de agosto, no Shopping Bosque dos Ipês.

Para quem prefere comodidade, os convites podem ser adquiridos online através do link: abre.ai/roupanova13.

