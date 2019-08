Com a turnê “Novas do Roupa”, Roupa Nova chega à capital em setembro

Saiba Mais Fim de Semana Show de Gabriela Rocha e convidados é no sábado

A banda que embalou milhares de histórias de amor pelo Brasil, Roupa Nova, vem a Campo Grande em setembro. Numa noite repleta de hits que marcaram sua carreira, eles cantam seus sucessos que atravessaram gerações. Além disso, o público poderá conferir as músicas do novo trabalho “Novas do Roupa”, que dá título à turnê. O show na Capital acontece no Bosque Expo, no dia 13 de setembro. No outro dia, 14, será a vez de Dourados, no Salão de Eventos da Unigran.

Sinônimo de sucesso no cenário musical brasileiro, a história do Roupa Nova se confunde com as vidas de uma legião de fãs assíduos por qualquer novidade da banda. Em quase 40 anos de carreira foram 37 álbuns totalizando mais de 20 milhões de cópias vendidas. Cleberson, Feghali, Kiko, Nando, Paulinho e Serginho são os seis integrantes desta banda em atividade com mais tempo na estrada, mantendo a mesma formação.

Além dos sucessos que atravessaram gerações e foram trilhas sonoras de dezenas de novelas, o público poderá conferir músicas inéditas como “Queda de Braço”, “Luzes de Emergência” e “Seja Bem Vindo o Amor”, que fazem parte do novo álbum “Novas do Roupa” que traz 12 canções.

Os ingressos já estão à venda nas duas lojas da 1/4 Colchões, uma localizada na avenida Afonso Pena com a rua Alagoas e a outra, a partir do dia 14 de agosto, no Shopping Bosque dos Ipês. Para quem prefere comodidade, os convites podem ser adquiridos online através do link: abre.ai/roupanova13 .

Para assistir ao show com mais tranquilidade é possível optar por mesas no sistema Open Bar, que inclui água, refrigerante e cerveja. No setor A (Golden), para 8 pessoas, o valor é de R$ 3.200,00; no Setor B (Rubi), R$2.800,00; já o Setor C (Esmeralda), R$ 2.400,00. Para as mesas compartilhadas, ou seja, com cadeiras individuais em cada mesa, no sistema Open Bar, que inclui água, refrigerante e cerveja, o valor no Setor A (Golden) é de R$ 400,00 inteira e meia R$ 300,00; no Setor B (Rubi) inteira R$ 350,00 e meia R$ 250,00; No Setor C (Esmeralda) inteira R$ 300,00 e meia R$ 200,00.

O público conta ainda com a opção de Área Vip Open Bar, que inclui água, refrigerante e cerveja. O preço no 1º lote promocional VIP é de R$ 190,00 inteira e R$ 130,00, meia. Vale lembrar que a meia entrada é sobre o valor do ingresso, enquanto que o valor total é a soma do ingresso acrescido do serviço de Open Bar e localização, conforme determina a lei.

O show com a turnê “Novas do Roupa” acontece dia 13 de setembro, no Bosque Ipês, em Campo Grande, e no dia 14, no Salão de Eventos da Unigran, em Dourados. A realização é da Abappai Produções que neste ano completa 25 anos.

Saiba Mais Fim de Semana Show de Gabriela Rocha e convidados é no sábado

Deixe seu Comentário

Leia Também