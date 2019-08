Show de Gabriela Rocha e convidados é no sábado

É neste sábado (17) que Gabriela Rocha e seus convidados prometem encantar os campo-grandenses em um show cheio de emoção, no Clube Estoril, localizado na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista. A partir das 20 horas, Frank Ferrara, Lucas Rosa & Banda e Inspire Sound iniciam o concerto que será um verdadeiro louvor a Cristo.

Dona de uma das vozes mais marcante do Gospel, Gabriela tem encantado todo o Brasil e impactado vidas através de suas ministrações com autenticidade e personalidade.

Com o foco de levar o amor de Cristo para multidões, e dar visibilidade à suas ministrações, a artista é uma das mais expressiva nas redes sociais e plataformas digitais. No seu canal do YouTube já são mais de 1 bilhão de visualizações, é mais de 4.1 milhões de inscritos, sendo o maior de um cantor gospel no mundo.

As canções como “Estás Comigo” e “Creio que Tu és a Cura” de seu primeiro CD se espalharam pelo Brasil e a consagraram como uma grande cantora do estilo. Um de seus trabalhos mais recentes é o 'EP CÉU' com cinco músicas impactantes, uma delas “Lugar Secreto”, estourou em todo Brasil com mais de 230 milhões de acessos em pouco mais de 1 ano e “Eu navegarei” com mais de 100 milhões de acessos.

Já o campo-grandense Frank Ferrara é cantor, compositor e produtor musical. Já passou por todas as vertentes da música e está à frente de um ministério de louvor na Bola de Neve Church. Figura entre os destaques da música gospel.

Lucas Rosa e Banda atuam na Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Lucas Rosa iniciou seu ministério musical em 2008, e durante este tempo de caminhada percorreu várias cidades do Mato Grosso do Sul e de outros estados como São Paulo, Paraná e Mato Grosso. Além de conduzir a igreja por meio dos louvores, a pregação da palavra também faz parte do seu alvo ministerial.

Atualmente existem dois trabalhos fonográficos lançados, o CD “Mais de Ti” (2008) e o EP “Intimidade” (2017). Suas músicas também estão disponibilizadas nas principais plataformas streaming da internet, como por exemplo, no Spotify, Deezer, Apple Music e Google Play, permitindo assim o fácil acesso para aqueles que querem conhecer um pouco de suas músicas.

O show ainda terá o grupo Inspire Sound, da Igreja Morada, para encantar a todos.

Serviço

• Pista – R$ 30,00

• Área Premium – R$ 90,00 (open água e refrigerante)

• Mesa Gold – R$ 1.500 (para 8 pessoas / open água e refrigerante e pipoca)

• Mesa Prata – R$ 1.200 (para 8 pessoas / open água e refrigerante e pipoca)

Telefone pra contato: 99976-4240

