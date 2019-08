Falta uma semana para o sorteio de ingressos do show de Gabriela Rocha

Saiba Mais Fim de Semana JD1 e Santo Show te levarão ao evento de Gabriela Rocha

Ainda dá tempo de concorrer aos pares de ingressos para o show da cantora gospel Gabriela Rocha, que acontecerá no próximo dia 17 de agosto, no Clube Estoril.

A promoção é uma parceria do JD1 Notícias com a Santo Show – Arte e Entretenimento. Para participar da promoção é simples, basta seguir o JD1 no Instagram, marcar quatro amigos nos comentário da foto oficial e torcer. Serão sorteados dois pares de ingressos (pista) no dia 15 de agosto, às 18 horas.

Clique na imagem abaixo e vá direto à publicação da promoção.

