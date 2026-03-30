Subea divulga agenda de abril do ConsultÃ³rio MÃ³vel em Campo Grande

A Subea (Superintendência do Bem-Estar Animal) divulgou a programação de abril do Consultório Móvel em Campo Grande, que oferece serviços veterinários gratuitos à população. A iniciativa percorre diferentes bairros com atendimentos de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Serão distribuídas diariamente 15 senhas para castração e 15 para serviços como consulta clínica, vacinação antirrábica e vermifugação, por ordem de chegada.

Neste mês, a ação acontece no Parque Novos Estados (06 a 10/04), no bairro São Caetano (13 a 17/04) e no Jardim Seminário (27 a 30/04).

Para participar, é necessário apresentar CadÚnico atualizado, documento com foto e comprovante de residência. A iniciativa busca ampliar o acesso aos cuidados básicos e promover o bem-estar de cães e gatos na Capital.

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