Cidade

Subea divulga agenda de março do Consultório Móvel em Campo Grande

Atendimento gratuito para cães e gatos será realizado em cinco bairros da Capital

28 fevereiro 2026 - 11h13Taynara Menezes
A ação é voltada principalmente ao controle populacional e à promoção da saúde de cães e gatos   (Foto: Divulgação)

A Superintendência do Bem-Estar Animal (Subea), vinculada à Prefeitura de Campo Grande, publicou o calendário de março do Consultório Móvel, serviço itinerante que leva atendimento veterinário gratuito a bairros da Capital.

A ação é voltada principalmente ao controle populacional e à promoção da saúde de cães e gatos, ampliando o acesso da população de baixa renda aos serviços básicos. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, com distribuição de senhas por ordem de chegada.

Serão disponibilizadas, por dia, 15 vagas para castração e outras 15 para consulta clínica, vacinação antirrábica e vermifugação.

Veja onde o Consultório Móvel estará neste mês:

CRAS Jardim Canguru
02 a 06 de março
Rua dos Topógrafos, 1175 – Jardim Canguru

Associação de Moradores Vila Jacy
09 a 13 de março
Rua Brigadeiro, 1271 – Vila Taquarussu

Paróquia São João Calabria
16 a 20 de março
Rua Olivério Rodrigues da Luz, 247 – Jardim Macaúbas

CEU das Artes – Parque do Lageado
23 a 27 de março
Rua Marai Del Honor Samper, 981 – Parque do Lageado

Associação de Moradores do Bairro Serravile
30 de março a 02 de abril
Rua Capanari, 303 (em frente ao campo de futebol)

Documentação exigida

Para garantir o atendimento, os tutores devem apresentar:

Cadastro atualizado e impresso no CadÚnico (obrigatório);

Documento oficial com foto;

Comprovante de residência.

A Subea reforça que o cadastro no CadÚnico é indispensável para acesso aos serviços ofertados pelo Consultório Móvel.

