Subea divulga agenda de março do Consultório Móvel em Campo Grande

A Superintendência do Bem-Estar Animal (Subea), vinculada à Prefeitura de Campo Grande, publicou o calendário de março do Consultório Móvel, serviço itinerante que leva atendimento veterinário gratuito a bairros da Capital.
A ação é voltada principalmente ao controle populacional e à promoção da saúde de cães e gatos, ampliando o acesso da população de baixa renda aos serviços básicos. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h, com distribuição de senhas por ordem de chegada.
Serão disponibilizadas, por dia, 15 vagas para castração e outras 15 para consulta clínica, vacinação antirrábica e vermifugação.
Veja onde o Consultório Móvel estará neste mês:
CRAS Jardim Canguru
02 a 06 de março
Rua dos Topógrafos, 1175 – Jardim Canguru
Associação de Moradores Vila Jacy
09 a 13 de março
Rua Brigadeiro, 1271 – Vila Taquarussu
Paróquia São João Calabria
16 a 20 de março
Rua Olivério Rodrigues da Luz, 247 – Jardim Macaúbas
CEU das Artes – Parque do Lageado
23 a 27 de março
Rua Marai Del Honor Samper, 981 – Parque do Lageado
Associação de Moradores do Bairro Serravile
30 de março a 02 de abril
Rua Capanari, 303 (em frente ao campo de futebol)
Documentação exigida
Para garantir o atendimento, os tutores devem apresentar:
Cadastro atualizado e impresso no CadÚnico (obrigatório);
Documento oficial com foto;
Comprovante de residência.
A Subea reforça que o cadastro no CadÚnico é indispensável para acesso aos serviços ofertados pelo Consultório Móvel.Reportar Erro