Supermercado Real é autuado pela venda de produtos vencidos

O Procon/MS realizou fiscalização no supermercado Real, localizado no bairro União em Campo Grande e constatou diversos itens impróprios para o consumo expostos a venda. Consumidores utilizaram do site do órgão para denunciar as irregularidades do local.

Conforme o Procon, foram encontrados 30 produtos diferentes com prazo de validade vencido, não apresentando informações sobre prazo ou procedência ou, ainda, com embalagens visivelmente danificadas e o produto deteriorado.

Entre produtos vencidos estavam embalagens de lenços umedecidos, fraldas, unidades de cerveja entre latas e garrafas, doces diversos, biscoitos sortidos, mortadelas, macarrão, maionese, refrigerantes, salgadinhos, iogurte, batata frita, amendoim, sucos, azeites de diferentes tipos, sucos, bolos cappuccino, chocolates e gelatinas.

Também impróprios para o consumo por não conterem a informações necessárias, estavam em exposição 22,5 quilos de peixes do tipo pacu, bucho bovino, 178 unidades de doces diversos, ração para gatos e queijo ralado. Todos os produtos foram descartados na presença da equipe do Procon Estadual e de funcionários do estabelecimento. Na ocasião foi preenchido auto de infração entregue ao responsável pelo supermercado que terá prazo para defesa.

Todo consumidor que se sentir prejudicado em sua relação de consumo deve procurar seus direitos. Para tanto estão disponíveis o telefone 151, o aplicativo “fale conosco” do site www.procon.ms.gov.br e, agora, um número (9 9158 0088) para wattsap, liberado para contatos.

