'Te amaremos para sempre', familiares choram pela morte de motociclista na Capital

Familiares e amigos de Thiago Dario Marques, de 23 anos, usaram as redes sociais para se despediram do jovem, que morreu na madrugada desta segunda-feira (23) ao colidir sua motocicleta contra um caminhão estacionado na Avenida Três Barras, na região do Vilas Boas, em Campo Grande.

Logo pela manhã de hoje, uma prima aproveitou para deixar a seguinte mensagem: "Te amaremos para sempre, primo". Ela recebeu o consolo de algumas pessoas e de conhecidos que souberam da tragédia.

Uma amiga de infância publicou diversas mensagens após saber da notícia da morte de Thiago. "Meu irmão, amigo de infância, porque logo você. Você sempre será lembrado por todos nós", escreveu.

"Poxa mano, vai com Deus. Que Deus te reserve um cantinho para você lá no céu", disse outro amigo.

Relembre o caso - Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima conduzida uma motocicleta Yamaha Factor no sentido bairro ao centro pela avenida, quando teria perdido o controle da direção e se chocado contra o para-choque traseiro do caminhão.

Devido ao impacto, Thiago apresentava diversas lesões na região do rosto e da cabeça, fratura na perna direita e uma lesão profunda no ombro direito. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para o atendimento, mas o jovem não resistiu.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítima fatal provocado pela própria vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

